Con camisa celeste, chalina blanca y el pin con el logo de los 100 años del natalicio de Eva Perón que mandó a hacer el PJ de la Provincia, Duhalde cuchicheó en un rincón con Daniel Scioli. Que conversen no es novedad pero no lo hacen delante de todos. ¿De qué hablaron? Según contaron voces infidentes no habrían mencionado a Roberto Lavagna (Duhalde fue el primero en alentar su candidatura presidencial) pero sí a Mauricio Macri y su convocatoria a la oposición. El otro tópico fue la campaña de Scioli y sobretodo la difícil situación del país responsabilizando ambos a Cambiemos como ya lo han expresado públicamente muchas veces.