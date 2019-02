Desde el hospital no volvió a su departamento en Recoleta, pasó a saludar por el Café de las Palabras en el barrio de Almagro donde su amigo Eduardo Valdés organizó una reunión para que algunos dirigentes políticos la saludaran en su día. Los que la conocen aseguran que no estaba de tan buen ánimo y no sólo por la enfermedad de su madre…