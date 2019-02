Algunos investigadores que son o fueron parte de este programa son Camilla Cavendish, miembro del House of Lords británico y asesora del ex primer ministro David Cameron; Tim Massad, presidente de la comisión de operaciones en futuros y commodities de EE.UU; Antonio Weiss, jefe global de banca de inversión de Lazard Brothers y miembro del Council on Foreign Relations; y Jean-Pierre Landau, vicepresidente del Banco Central de Francia, entre otros.