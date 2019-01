"No necesitamos tocar un timbre para saber la verdad", se oye al locutor mientras se alternan imágenes de Macri y Vidal en timbreos. "No hacemos de un hospital una disputa", plantea entre otras cosas con imágenes del Hospital Materno Infantil Teresa Germani en el que Cristina Kirchner inauguró sólo los consultorios externos. Tras las imágenes se ve y se oye a Vidal: "No voy a abrir un hospital más" (con el argumento no expresado en el video de que prefiere equipar los que ya están en funcionamiento).