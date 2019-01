Hernán Goncalvez Figueiredo es el juez elegido por el presidente Mauricio Macri para la Cámara Nacional Electoral, tal como publicaron varios medios y contaron off the record en Gobierno a Infobae. Frente al trascendido, el radicalismo activó sus señales de alarma y ya comenzaron a hablar en el Senado para que no pase esa designación. Incluso anticipan que votarán en contra aunque sus socios del PRO voten a favor.