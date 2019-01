Sorprendió la primera dama porteña en Villa Oculta vestida de impecable vestido blanco y con casco. "Villa Oculta no está más oculta. El Elefante Blanco se demolió dando lugar a una gran plaza para los vecinos y al Ministerio de Desarrollo Humano que pronto se inaugurarán. A mí me causa emoción", escribió. Y agregó que "me enorgullece caminar por las calles abiertas donde antes había un depósito de chatarra. Me voy con el corazón un poco más aliviado".