Agustín Rossi fue días atrás a La Lucila compañado por Julián Domínguez, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Agroindustria. De regreso en la actividad proselitista, aunque con un perfil no demasiado alto, el ex diputado se sentó con el actual jefe del bloque del FpV en la charla de la zona norte junto a Marcelo Fernández, dirigente de CGERA muy cercano a Daniel Scioli. También estaba Ignacio Copani, músico identificado con la década kirchnerista.