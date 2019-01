"Me sirve para distraerme" confesó y contó que lee los fines de semana y a la noche antes de dormir. Lo que no tuvo tiempo, respondió, fue para escuchar a Mauricio Macri que visitó tres provincias patagónicas y con gobernadores justicialistas, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, donde señaló que el único camino "es por acá" y que "no hay otro" en referencia a las propuestas del peronismo.