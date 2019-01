El viernes el precandidato llegó a Mar del Plata donde visitó la ex Boston, confitería tomada por sus trabajadores y también famosa por sus desayunos y medialunas. Otra vez sólo tomó café aunque sus colaboradores dieron cuenta de las dulzuras en la mesa instalada en la vereda. Lo acompañó el humorista Petro Rozemblat, más conocido como "El cadete", un humorista K que en la ex Boston no hizo chistes, dicen, por la difícil situación.