Lo raro ocurrió al día siguiente, ya en Navidad. Pasado el mediodía Massa recibió una notificación: Jorge Capitanich, intendente de Resistencia, Chaco, ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner, lo arrobó, es decir que escribió su nombre en la red social. Pero lo más extraño fue que no hubo mensaje junto al nombre de Massa por lo que ni el ex diputado ni sus seguidores entendieron qué quiso decir, según pudo saber Infobae.