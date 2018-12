"El Alberto" señaló que "el límite es Macri. Los que quieran dialogar con él, hoy no están acá". "Cómo no nos vamos a enojar cuando cuatro diputados nacionales a los que nosotros votamos, les hicimos la campaña, muchos de ellos nuevos a los que les dimos el espacio, le prestaron el asiento, por no decir le prestaron el culo al presidente Macri, para votar este presupuesto del Fondo Monetario Internacional", se enojó.