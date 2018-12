También habló el ex ministro K y ex embajador Ginés González García: "En un momento muy duro como este, el único camino que tiene el actual gobierno para perpetuarse, es que nosotros no estemos unidos". Y concluyó: "Hay que trabajar muy fuerte, bancarse los matices y las diferencias y pensar que, realmente, el único enemigo de los argentinos y de los peronistas es Macri".