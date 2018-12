Daer aprovechó la presencia de periodistas para plantear que en 2019 los sindicalistas y el peronismo no dejarán pasar por el Congreso la Reforma Laboral. Raúl Zylberstein, marroquinero, secretario general de CGERA y ex candidato a diputado por 1País, alertó que "la mayoría de las pymes no van a llegar al fin de este Gobierno".