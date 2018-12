"Hay un jugador de San Lorenzo que dijo que me tengo que retirar. No me voy a retirar, voy a jugar hasta el 2025", desafió el diputado que hace menos de una semana se consagró campeón con La Ñata en el torneo de la Liga Nacional de Futsal que organiza la AFA. Vencieron por 3-2 a Boca y quedaron habilitados para la final de la Copa Libertadores frente a San Lorenzo.