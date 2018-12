En el acto de traspaso de mando de Gustavo Menéndez a su colega intendente, según el acuerdo que plasmaron, hubo símbolos peronistas pero con estética marketinera. Además de estampitas con la imagen de Perón y de Evita (que podrían venderse perfectamente a turistas y no solo repartirse en forma gratuita entre militantes) hubo un show a cargo de una sobrina de Ginés González García, el ex ministro de Salud y ex embajador en Chile del kirchnerismo. Anabella Zoch homenajeó a una histórica del peronismo y cantó "Soy la descamisada" la milonga que inmortalizó Nelly Omar.