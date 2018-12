El ex vicecanciller y ex secretario de Defensa Raúl Alconada, como buen radical, expresó una interna partidaria en la presentación. En el libro se plantea que en 1989 Federico Storani propuso que el ex canciller Dante Caputo fuera candidato a Presidente. Alconada dijo que fue él y no Storani quien hizo la propuesta. Lo que sí quedó clarísimo fue que la palabra final la tuvo Alfonsín: "El candidato es Angeloz", clausuró cualquier otra propuesta en aquel momento.