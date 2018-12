Ya metido de lleno en su investigación, argumentó a favor de su hipótesis, que el fiscal Alberto Nisman no fue asesinado sino que se trató de un suicido. Y afirmó que según él la protagonista de este caso es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que de no haber estado ella involucrada, el caso "no hubiese durado ni 10 minutos, ni en la justicia ni en los medios".

Habló de funcionarios del macrismo y puntualizó la cantidad de llamados (más de 200) que Nisman cruzó con Leandro Santos, denunciado por tener una red de prostitución VIP. No fue benévolo con el fiscal.