No se sabe de qué hablaron anoche en ese minuto apenas capturado por una selfie y el cuchicheo de los dueños del mundo. Pudo ser la crisis en Ucrania, la investigación por injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, o las intenciones de Washington de retirarse del tratado de no proliferación nuclear INF y los cuestionamientos al NEW START. O quizás fue simplemente el conmovedor espectacúlo de baile que acababan de presenciar.