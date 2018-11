En ese marco y mientras la temperatura alcanzaba los 28 grados, Massa se puso a bailar cuarteto con su mujer en el medio de la plaza de Moreno, donde se juntaron para reclamar que no cierre la comisaría de la mujer. Y mientras bailaban el ex diputado le estampó un beso en la boca a Malena. Algunos no lo alcanzaron a ver pero los que sí celebraron con aplausos.