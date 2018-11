A la espera de la llegada de un micro nuevo de la empresa Flecha Bus, jugadores, directivos e invitados, aprovecharon el tiempo para dar cuenta del catering que llevó el utilero xeneize. Aunque se trataba de la superfinal no hubo nada que no hubiera otras veces: sandwiches de jamón y queso, sandwiches de milanesa, bananas y manzanas. Lo que cambió fue que esta vez, lamentablemente, tuvieron tiempo y se dedicaron a comer a pesar de que algunos de ellos todavía se sentían mal por haber inhalado el agresivo químico que se utilizó para dispersar a los hinchas, parecido al gas pimienta aunque no es exactamente igual.