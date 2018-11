"Hay una fuerte fatiga de las tolerancias y de las democracias" advirtió también y anticipó que en 2019 los "bajos resultados" llevarán a que se debata sobre "lo peor del pasado, vamos a tener una discusión sobre quién es el más malo, quién es peor".

Ante la pregunta de Clara Mariño sobre si él consideraba que Cambiemos fracasó, respondió que de los objetivos planteados en campaña "no ha cumplido ninguno, el que tal vez ha tratado de cumplir es la lucha contra el narcotráfico, ni unir a los argentinos ni combatir la pobreza, no solo no lo ha logrado sino que tampoco ha mejorado". A favor señaló que sí ha logrado "introducir un juego democrático".