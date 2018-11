Además de Pérez Lastra y su hijo Walter Ramírez Moyano estuvo el padre de los hijos de María Julia, su ex esposo Francisco Erize; su ex cuñada Mónica Gancia de Erize; su amiga Malú acompañada por su marido el ex diplomático y empresario Kanji Kikuchi; su peluquero por años Sergio Impagliazzo; amigos de la UCeDé; amigas del colegio e incluso personal de servicio del petit hotel de su amiga que la recuerda con cariño, contó uno de los presentes.