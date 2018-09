En primera fila, entre otros, estaban el ex senador Alberto Tell y Ricardo Branda, dos de los que tuvieron que enfrentar un proceso por los supuestos sobornos en el Senado cuando se trató una reforma laboral durante el gobierno de Fernando De la Rúa que también estuvo presente en el evento. Cerca estaba un ex polifuncionario, ex ministro del Interior (2002), ex jefe del bloque de diputados del PJ entre 1991 y 1993 y ex ministro de Economía de su provincia, La Pampa.