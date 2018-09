La razón política del salteño para no ir al CFI es que cree que hay que ayudar al Gobierno porque "un estallido no le sirve a nadie". Incluso no sabe aún si se sumará a la convocatoria para la semana que se inicia. Habría dicho que será difícil armar una liga de gobernadores, unificar estrategias y posiciones. La división ya está dada de hecho: Salta, Río Negro, Neuquén, Misiones, San Juan y Córdoba, en principio, están dispuestas a analizar el Presupuesto 2019 y negociar con el gobierno nacional. De eso hablaron en una cena de camaradería Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot con un puñado de diputados de esas provincias. "Hay voluntad pero falta mucho por conversar", admitía uno de los tres a Círculo Rojo.