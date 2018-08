Pero parece que el amigo no le habló o no pudo convencerlo porque Manes estuvo en Mar del Plata presentando su último libro y redobló su apuesta respecto a la gestión en Ciencia y en Educación. Y lo hizo justo en medio de los esfuerzos del Gobierno por contrarrestar con números y opiniones el reclamo de las universidades públicas de todo el país que no iniciaron las clases tras el receso invernal y ya transitan la tercera semana de paro nacional.