Ana es la segunda de los cuatro hijos de la Reina Isabel II aunque quedó decimotercera en la línea de sucesión. Tiene sin embargo una agenda intensa en compromisos reales, participa de más de 200 organizaciones benéficas y, entre otras actividades, en el año 2015 se convirtió en una de las primeras damas socias de The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews.