Hubo muchos jueces y juezas y estuvieron Pablo Noceti, del ministerio de Seguridad y cuestionado en el caso Santiago Maldonado; Alberto Dalla Via, Presidente de la Cámara Electoral; Santiago Corcuera, Juez de la Cámara Electoral y Mario Fera, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Entre muchos hombres y mujeres de la Justicia, estuvo Ana María Conde, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y Julio Piumato del gremio de los Judiciales. Hubo ex consejeros, como Daniel Ostropolsky, Alejandro Sánchez Freytes, Alejandro Fargosi, el ex senador peronista Augusto Alasino (también fue convencional constituyente en 1994); José Antonio Romero Feris y hasta Ricardo Branda que estuvo procesado por admitir que el Colegio de Escribanos le pagó un viaje y fue absuelto junto a Alasino y Fernando de la Rúa en la llamada causa por las supuestas coimas en el Senado.