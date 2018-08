Y agrega que "hoy estamos entre dos espantos, uno el de la corrupción (y siempre he combatido al kirchnerismo en su expresión más nefasta que es la corrupción) y el otro espanto es una gestión que no fomenta la actividad productiva, hay mucha gente con dificultades y no se está trabajando para solucionarlas". Por eso opta por el tercer sector, el Peronismo Federal, anunció, "donde me siento más comprendido por un Roberto Lavagna y algunos gobernadores", asegura en sintonía con Duhalde.