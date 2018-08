La cena en cuestión, en la que hubo unos mil simpatizantes de todos los barrios y representantes de organizaciones sociales, contó además entre los "dirigentes amigos de otras fuerzas políticas" (así los denominó Roy) a Juan Manuel Olmos (PJ); Roberto Mionis (GEN) y el ex fiscal Manuel Garrido ex diputado radical. También el secretario general del PS nacional, Jorge Illía, llevó un saludo de Antonio Bonfatti, santafesino y ex gobernador.