Carlos 'Camau' Espínola se puso la misma remera que otros 12 relevistas elegidos por el comité organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Encendió la antorcha y así inició la ceremonia el sábado por la tarde en el marco del tour olímpico por las provincias. No lo hizo ni como ex intendente, ni como senador nacional sino como ex regatista olímpico. Tiene cuatro medallas, dos de plata (Atlanta 1996 y Sidney 2000) y dos de bronce (Pekin 2008 y Atenas 2004).