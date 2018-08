No creen en los fantasmas pero sí en oídos indiscretos. José Luis Gioja volvió al PJ nacional, en Matheu 130, muy desconfiado y cuando el jueves reunió al Consejo, con tres gobernadores y tres vices, a varios les dijo al oído: "No hablemos cosas serias acá, no sé si este turro me dejó plantado micrófonos. Mañana voy a hacer revisar esta sala". Se refería a la sala de la presidencia del partido, que se suele usar para reuniones privadas.