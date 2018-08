Se ven en Ituzaingó, Moreno y Morón, por ejemplo, los dos primeros municipios peronistas, con muy buena llegada a la ex Presidenta y en el tercer caso se trata de un distrito donde durante años fue líder el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella que el sábado defendió a la ex jefa de Estado en el Plenario de la militancia organizado por el diputado Máximo K. En San Martín, Capital y Quilmes se lee: "Con Cristina no se jode"