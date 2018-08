En la cancha también estuvieron Darío Richarte, ex número 2 de la Secretaría de Inteligencia y vice tercero de Boca; Gustavo Ferrari ministro de Justicia de la Provincia; el ex ministro de Agricultura Ricardo Buryaile; el ex diputado radical y también autoridad xeneize César Martucci y un opositor, como cada domingo que juegan de locales, el bonaerense Julián Domínguez. Nada de eso es novedoso aunque el que pasó un momento incómodo fue Juan José Etala, abogado de la agencia de noticias Télam, quien desde el palco vio cómo reporteros gráficos desplegaron una bandera con su reclamo por los despedidos de la empresa estatal.