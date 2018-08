Uno de los que estuvo en el acto fue Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica. Antes el ex funcionario se comió un choripán junto al intendente local, Mario Secco, otro hiperkirchnerista; el de Moreno, Walter Festa y el secretario de Gobierno de José C. Paz, José Pérez. Otros ex integrantes del gabinete de Cristina Kirchner que fueron al evento que pareció un lanzamiento de campaña para el año que viene, fueron Carlos Tomada, Jorge Taiana y Axel Kicillof.