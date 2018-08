"No debemos olvidar, esto es para que no haya ni una muerte más en manos de la injusticia y la clandestinidad. El 8 no será un día más en la historia de nuestro país, será una fecha ícono en la memoria de todas nosotras", señaló y remarcó que "el año que viene será la vez Nº 8 que se presente el proyecto, y estoy segura que será la presentación definitiva, será Ley".