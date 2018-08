Además Urtubey, de la UIA, contó que hace poco conversó con Jorge Sica, flamante ministro de la Producción quien intentó tranquilizarlo con promesas de baja de tasas para los próximos 30 días. El hermano del gobernador de Salta no se mostró muy optimista porque cree que el problema no es la micro sino la macroeconomía que no es área del ministro.