Cansado pero satisfecho se lo vio a Rodríguez Giavarini sobre el final de la fiesta del think thank de política internacional que preside. Ya en la despedida, el ex canciller de De la Rúa describía la feliz sorpresa que le provoca contar cada vez con más mujeres en la institución. En grupos como el "CARI Joven", señalaba, el 50% de los miembros son mujeres. En el grupo de Derecho Internacional, las mujeres ocupan el 65% de los espacios y en todos los casos tiene que ver con la capacidad académica e intelectual de los aspirantes. Mientras daba estos datos a los últimos invitados (entre ellos los economistas Beatriz Nofal y Martín Redrado) Giavarini -él mismo un economista- recordó que tuvo a su cargo la tarea de implementar el tema del cupo en su partido en 1991, cuando salió la ley que determinaba que al menos el 30% de las listas para cargos electivos nacionales debían ser ocupados por mujeres. Según se le escuchó decir, la resistencia de los radicales entonces fue tremenda. "Mi partido era el más machista de todos, incluso era más machista que el peronismo", se lamentaba.