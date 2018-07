Los regalos fueron clásicos: perfumes, camisas, zapatos, cinturones y alguna botella importada de whisky. El obsequio más comentado fue una remera rosada con pintitas, slim fit, sobre la que él mismo bromeaba. "No me pasa ni por los brazos", se rió con ganas mientras que el look que más deleite generó entre las damas fue la llamativa chalina de un funcionario, tan llamativa que su identidad prefiere ser reservada.