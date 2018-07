Iñaki Urlezaga se despide de los escenarios: “Por primera vez en mi vida no tengo expectativas, solo quiero disfrutar”

El prestigioso bailarín argentino comienza una gira por el interior del país y algunas naciones limítrofes. Fecha por fecha, cómo será su despedida. “Los años pasan y no tengo ganas de dar una imagen que no quiero convalidar internamente, quiero que la gente me recuerde así”, dijo a infobae Cultura