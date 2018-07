Palabras parecidas son las que pronuncia José Luis Gioja mientras espera el fin de la feria judicial y la decisión de la Cámara Electoral respecto a la intervención del Consejo Nacional del PJ. "Hay que mirar para afuera no para adentro y no creer que alguno tiene el dedo largo para decir este si o no. La consigna es generar esperanza" respondió en el programa Bien Argento de radio Palermo en el que confirmó su reunión con Eduardo Duhalde, revelada días atrás por Círculo Rojo. "Todos los diálogos sirven. Hay que unir. El que crea que tenemos que ir divididos está trabajando para Cambiemos", alertó el ex presidente al que se le atribuye responsabilidad en la intervención del PJ.