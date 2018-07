Agradecido, el embajador francés en Buenos Aires habló de la libertad, la igualdad y la fraternidad, valores de la Revolución Francesa en 1789. Pero no pudo evitarlo, o no quiso, y habló de fútbol y del Mundial del que Argentina se volvió en octavos. "Francia se ha alzado con la final. Hubiera preferido que la Argentina no esté en el camino", celebró y se lamentó a un mismo tiempo y en una misma frase.