Esta semana Zamora estuvo también en La Plata donde un ex intendente con el que se lleva muy bien asumió en el Consejo de la Magistratura. El nuevo consejero, Joaquín de la Torre, ex Frente Renovador, ex PJ y ahora ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal logró un abrazo con el intendente San Martín, Gabriel Katopodis (aliado de Florencio Randazzo), y con su delfín, Jaime Méndez.