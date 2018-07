El ex diputado nacional Claudio Lozano, quien junto al líder de la CTA autónoma, "Cachorro" Godoy, conversó con el FMI, dijo a Infobae que Caldarelli reiteró en más de una oportunidad que "el Fondo no es el autor del plan". "También lo noté preocupado por la cuestión social, asegurando que no querían tener los mismos problemas que ya tuvieron en la Argentina, pero dijo que este plan era lo menos malo que podía suceder, que podía ser peor", aseguró.