Será un encuentro de damas, ex presidentas, pero no será público. En la noche del Día del Trabajador Cristina Kirchner cenará con Dilma Rousseff, destituída ex presidenta del Brasil que viene a la Feria del Libro a presentar el libro "Lula: la verdad vencerá" publicado por CLACSO y Editorial Octubre. Un detalle: ene l afiche de convocatoria se la presenta como "la presidenta de Brasil".