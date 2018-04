Después se fueron todos juntos para el recinto pero tuvieron que bajar por las escaleras ya que no funcionaban los ascensores del Palacio legislativo . Apenas pasadas las 11 ingresó el bloque a la Cámara de Diputados junto con el resto de la oposición mientras que el interbloque Cambiemos se apuraba en sumarse para no dejarles que festejaran el quórum. Cuando Emilio Monzó dijo que había 190 diputados en sus bancas la oposición no pudo festejar el logro aunque les quedó el consuelo de haber festejado unos minutos atrás el cumpleaños de Camaño instados por el diptuado salteño Javier David que pidió cantarle mientras se acomodaban en sus sitios.