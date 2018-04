Lo sufrieron los empleados del hotel donde se alojó en Chicago. El ex diputado miraba por internet el partido Tigre-Unión y cuando el Chino Luna hizo el 3-3 a los 49 minutos gritó tan fuerte que asustó a los presentes. "We are sacared by the screams" le dijo uno y otro dijo "we were scared by the shouts". Massa se rió porque lo que a él lo asustaba era la posibilidad del descenso que se evitó.