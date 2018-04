En Puerto Madero no estuvo toda la mesa de conducción como tampoco en la reunión con Macri y Peña. Al restaurante asistieron Cornejo, su vice Gerardo Morales; el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador; José Cano (secretario del partido) y los jefes de los bloques e interbloques en el Congreso Mario Negri, Angel Rozas y Luis Naidenoff. Además estuvo el intendente y ex presidente José Corral y, curiosamente, el reaparecido Ernesto Sanz. No estuvieron dos vices importantes: Ricardo Colombi de Corrientes y quien más cuestiona al Gobierno, Federico Storani.