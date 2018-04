Un ex piloto de TC primerió al ex árbitro Héctor Baldassi y al ex corredor de lanchas Daniel Scioli. Se trata del justicialista fueguino Julio Magni, ahora senador y empresario, quien presentó un proyecto para declarar de interés parlamentario un posgrado en Derecho deportivo que se dictará en la Universidad de Buenos Aires. Dicen que la "Coneja" Baldassi iba a presentar el mismo proyecto pero el senador lo hizo más rápido.