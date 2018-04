"El nuevo Administrador Federal comenzará su gestión con una batería de decretos que el Ejecutivo tiene listos y nuevas resoluciones que se están preparando en la AFIP. En particular se apuntará a aumentar la base de contribuyentes que tributan como los extranjeros no residentes que ahora pasarán a estar alcanzados por el impuesto a la renta financiera, o los servicios audiovisuales (como Netflix, Spotify, HBO, etc) que ahora empezarán a tributar el Impuesto al Valor Agregado (IVA)", dijo este fin de semana.