El relato del inglés arrancó con una charla con jóvenes argentinos e ingleses en la embajada en Londres. Dijo que para distenderse se habían ido a un pub a tomar cerveza "tibia". Y que esa tardecita noche les dijo a jóvenes de 20 o 23 años que "ustedes no pueden saber los resultados de las decisiones que van a tomar. Yo no podía en esos tristes días del 82 imaginar las repercusiones de las decisiones que he tomado en este tiempo", agregó conjugando los verbos en tiempos compuestos. "No se me pasaba por mi cabeza, era automático a causa de mis padres y mis profesores" reivindicó sobre los ejemplos que recibió y que hicieron que en el terreno de batalla tratara con cuidado y respeto los cuerpos de los soldados "enemigos".